Pará na COP-28 para troca de experiência e de planejamento para 2025

O estado do Pará se fará representado na vigésima-oitava Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A programação ocorrerá entre os dias 30 de novembro de 12 de dezembro deste ano.

A comitiva terá, entre outros representantes, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB-PA); a vice-governadora e coordenadora do Comitê da COP-30), Hana Ghassan; e o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ó´de Almeida. Será apresentado, nessa edição da Conferência, por parte do Pará, um conjunto de 10 alternativas voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas, além de proposições para a diminuição das emissões de gases estufa, com o combate às queimadas e aos desmatamentos.

Em paralelo a essas propostas, também ganham destaque o “Plano de Bioeconomia” e “Plano Estadual Amazônia Agora”.

O evento também amplia o processo de intercâmbio do Pará no contexto do evento, considerando-se o fato de que a capital do estado, Belém, será a sede da conferência em 2025 – a COP-30. Nesse cenário, aliás, haverá a presença também do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol-PA), que fará uma palestra sobre sustentabilidade e também fará parte do processo de trocas de expertises sobre a temática e a respeito da logística do evento.

Ainda nesse sentido, é importante ressaltar o protagonismo que o Pará, no ambiente amazônico, vem tendo nas últimas edições do evento. Dado representativo dessa questão é o fato de que o governador Helder Barbalho vem liderando discussões a respeito das questões ambientais e das mudanças climáticas. Helder assumiu, desde janeiro de 2023, a presidência do Consórcio dos estados da Amazônia Legal, mais um campo de interlocução no âmbito interno e externo.

Ao mesmo tempo, dentro da perspectiva do federalismo brasileiro, a proximidade programática entre o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, e o governador do Pará, a partir desse ano de 2023, garantem ao estado uma condição única de interlocução e de representatividade nas arenas internacionais que tratam das mudanças climáticas.

Assim, é indiscutível que a realização dos megaeventos internacionais na área ambiental, como a COP-28, traz à tona a importância de se tratar de algumas problemáticas globais, como o aumento de temperaturas que vem castigando boa parte da população mundial.

E faz-se necessário que o Pará e a Amazônia se façam presentes, ainda mais com a cronologia indicando a realização da Conferência em solo paraense, em 2025.