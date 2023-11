‘Joe Biden é muito questionado pela sua idade’, afirma fundador do Geopolítica Hoje

O Grupo Liberal entrevistou Lucas Mendes, mestre em geopolítica e fundador do canal Geopolítica Hoje, que conta com mais de 320 mil seguidores, para conversar sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos e os desdobramentos políticos que serão explorados ao decorrer do processo eleitoral.

A eleição que definirá o próximo presidente dos Estados Unidos está marcada para o dia 7 de novembro de 2024, mas o processo eleitoral se inicia oficialmente em janeiro, quando os partidos dão largada às prévias eleitorais. Neste primeiro momento, democratas e republicanos disputam internamente para decidir quem será o candidato a disputar as eleições gerais de novembro.

Durante a entrevista, Lucas Mendes falou sobre as dificuldades de Joe Biden neste primeiro momento: "o presidente enfrenta uma das piores crises de popularidade que um presidente americano já enfrentou. Joe Biden é muito questionado pela sua idade e isso tem sido muito explorado pela campanha do seu rival, Donald Trump, que questiona a sua sanidade mental", afirma.

Recentemente, uma pesquisa encomendada pela CNN mostrou que Donald Trump aparece quatro pontos à frente de Joe Biden, que perdeu mais de 25% dos votos dos eleitores mais jovens e aparece empatado com Trump nos votos de latinos, um eleitorado que tradicionalmente vota em candidatos democratas.

A economia é um dos temas que fizeram a popularidade de Joe Biden despencar. "A economia americana não vai mal, tem um baixo índice de desemprego e um crescimento razoável do PIB ano a ano. Mas existe uma insegurança quanto às políticas futuras do Biden, e isso vem sendo questionado em jornais americanos, enquanto Trump tem uma avaliação superior na economia. De modo geral, o eleitorado trata ele como o candidato mais bem-sucedido economicamente", afirmou Lucas.

Gastos com a guerra na Ucrânia é ponto fraco

Além da idade, Donald Trump tem questionado os gastos com a guerra na Ucrânia que, segundo ele e a maioria da população americana, é um conflito que não interessa aos Estados Unidos. Agora, com o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, o governo americano precisará arcar com o suporte a Israel e à Ucrânia, e isso pode afetar o processo eleitoral.

Sobre esse cenário, Lucas analisa: "os conflitos internacionais contam muito para a política interna americana porque os Estados Unidos são a maior potência geopolítica e têm uma série de intervenções ao redor do mundo. Joe Biden se colocou como um patrocinador em grande escala na Ucrânia e, cada vez mais, tem crescido o discurso entre republicanos no Congresso contrários aos valores astronômicos enviados para o governo ucraniano. Só em 2022, a Ucrânia recebeu mais de 112 bilhões de dólares do governo americano".

Por receio das desvantagens numéricas, tem ganhado voz uma ala do partido Democrata que pede para que Joe Biden desista da candidatura à reeleição, abrindo espaço para novas lideranças surgirem nesse processo. A mesma dúvida não paira com a mesma força no partido Republicano, onde Donald Trump tem larga vantagem sobre seus correligionários e deverá ser o escolhido nas prévias sem grandes dificuldades.