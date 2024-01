'Ele está disposto a sacrificar a nossa democracia para se colocar no poder', diz Biden sobre Trump

Paxlovid

A Anvisa aprovou o registro definitivo da pílula antiviral para o tratamento da covid-19. Caixa com 30 comprimidos custa R$ 4,5 mil.



Turismo

Levantamento da Decolar mostra que 13 dos 20 destinos mais buscados em janeiro por viajantes da América Latina estão no Brasil.

"Ele está disposto a sacrificar a nossa democracia para se colocar no poder.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ao criticar o ex-presidente Donald Trump, provável adversário do democrata nas eleições presidenciais do fim do ano.



>INVENTÁRIO

POLUIÇÃO



Elaborado pela Prefeitura de Belém com apoio da União Europeia, o primeiro Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa apontou o transporte, com destaque para o particular, que queima gasolina, como o principal poluidor da cidade. O setor foi responsável por 57% do total de 1,50 milhão de toneladas de gás carbônico jogado no meio ambiente em 2022.



CONSUMO



O consumo de energia elétrica, o gás de cozinha e o lixo coletado completam a lista de poluidores. O relatório final será apresentado pelo prefeito Edmilson Rodrigues no dia 11 e servirá de base na elaboração do Plano de Mudanças Climáticas do município.



>CAMPO

TENSÃO



Segundo denúncia feita à Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 2023 fechou com um total de 72 invasões de propriedades, superando o total de invasões ocorridas nos quatro anos anteriores, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, afirmou que o 1º ano do governo Lula III foi péssimo para os trabalhadores rurais sem-terra.



>MARAJÓ

ALERTA



Os 17 municípios do arquipélago do Marajó continuam apresentando índices preocupantes no que diz respeito à renda e condições de vida. É o que mostra o relatório do Produto Interno Bruto (PIB) municipal do Pará, com os números de 2021. O gráfico do PIB per capita dos municípios do Marajó, calculado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que nenhuma cidade do Marajó aparece entre as 60 mais bem posicionadas do Pará e que 14 dos 17 municípios da região estão abaixo da 100ª posição entre os 144 municípios do Estado.



>COVID

CASOS



Devido aos recentes casos de covid-19 em Belém, o Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, e a Santa Casa de Misericórdia já estão com alas isoladas e prontas para receber internações de pacientes com a doença. Já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, em Ananindeua, uma ala também foi isolada só para os casos de covid-19.



MEDICAMENTO



Sobre os atendimentos, a médica infectologista Rita Medeiros alerta sobre a percepção de que a maioria dos médicos ainda não está familiarizada com a indicação e prescrição do antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir para as pessoas com maior risco de desenvolver a forma grave da doença, que são os idosos acima de 65 anos, com ou sem doenças crônicas, e os adultos de 18 a 65 anos com algum fator de imunodepressão.



>VETOS

PROPOSTA



Em recente disputa interna no governo federal em relação aos vetos ao chamado “PL do Veneno”, o senador Beto Faro liderou uma comitiva de sete deputados em audiência com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. No encontro, Faro pediu apoio à titular da pasta para o encaminhamento de propostas de veto ao presidente Lula.



AVALIAÇÃO



A ministra se interessou pelas proposições e conseguiu apoio dos ministérios da Fazenda, Trabalho e Meio Ambiente, mas acabou prevalecendo a avaliação da Casa Civil e da Secretaria de Relações Institucionais, segundo a qual os vetos do presidente deixariam muito mal o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, que foi o relator da matéria na Casa.



>REFORMA

JUSTIÇA



A fachada do edifício-sede da Seção Judiciária do Pará, no bairro do Umarizal, vai passar por obras de atualização para eliminar desgastes de construção decorrentes da idade do prédio, inaugurado há 30 anos. Os trabalhos estão previstos para durar seis meses, encerrando-se em junho. A partir desta segunda-feira, 8, começa o expediente normal na Justiça Federal, após o recesso de fim de ano, mas as obras não devem atrapalhar o funcionamento no local.

EM POUCAS LINHAS



- No Pará, 106 dos 144 prefeitos podem tentar a reeleição, o que representa 73,6% do total. É o que mostra o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgado nesta sexta,5.



- Segundo a entidade, em todo o Brasil, 3.510 (63,04%) prefeitos das 5.568 gestões atuais estão no primeiro mandato e podem se candidatar novamente ao mesmo cargo. Apenas um município, Boa Esperança do Norte, no Mato Grosso, terá sua primeira eleição.



- Moradores de Outeiro reclamam de dificuldades para conseguir atendimento na Unidade Municipal de Saúde do distrito. Segundo eles, faltam profissionais de enfermagem pela manhã, o que compromete a triagem de pacientes.



- Faltam também medicamentos básicos, entre eles adrenalina, primordial em caso de parada cardiorrespiratória; e equipamentos, como eletrocardiógrafo, monitores e oxímetros. O Sindicato dos Médicos enviou ofício à Secretaria de Saúde pedindo providências.



- O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como Fundão, será mesmo de R$ 4,9 bilhões nas eleições municipais de 2024. O montante é 145% maior que o do último pleito municipal, quando chegou a R$ 2 bilhões.



- Segue até esta segunda-feira, 8, o desconto para o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com finais de placas 01 a 61.



- Os descontos valem para quem não tem multas de trânsito e são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações.



- O Brasil deve manter a liderança global, com folga, das exportações de carne bovina em 2024. Os frigoríficos brasileiros devem embarcar 2,85 milhões de toneladas da proteína bovina, 100 mil toneladas a mais que o exportado no ano passado.



- Entre os maiores exportadores, após o Brasil, estão Austrália, Argentina e Estados Unidos.