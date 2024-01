'Novo Nostradamus': britânico prevê morte de Putin, papa Francisco e retorno de Trump à presidência

O britânico Craig Hamilton-Parker, conhecido como o "novo Nostradamus", fez previsões para 2024, incluindo a morte do presidente russo, Vladimir Putin, e do papa Francisco. Segundo o vidente, a eleição nos Estados Unidos será tumultuada, com Donald Trump retornando à presidência. Além disso, uma surpresa aguarda a cantora Taylor Swift, que, de acordo com Hamilton-Parker, ficará grávida neste ano.

Praticando "artes psíquicas" desde os 20 anos, inspirado por astrólogos durante uma visita à Índia, o vidente teria acertado previsões como a pandemia de covid-19, o Brexit e a eleição de Donald Trump. Hamilton-Parker, de 69 anos, acredita que a morte de Putin é "iminente" e projeta o último suspiro do papa Francisco para novembro de 2024.

VEJA MAIS

Ele afirma ter visões sobre a sucessão do Papa, mencionando ter visto fumaça branca subindo do Vaticano, indicando a escolha de um novo líder religioso. Em relação à política nos EUA, o vidente prevê uma eleição tumultuada, com tentativas de adiamento ou impedimento, mas prevê que essas manobras serão frustradas.

As previsões do "novo Nostradamus" atraem atenção devido ao seu histórico de acertos, incluindo eventos de grande relevância global.