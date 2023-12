Previsões 2024: astróloga paraense faz previsões e fala dos desafios para o ano de 2024

Todo final de ano traz consigo momentos de reflexão, promessas e a esperança de que tudo será melhor no ciclo seguinte. Regido por Saturno, o ano de 2024 traz desafios e oportunidades para todos os signos, conforme aponta a astróloga Jamille Queiroz, especialista em leitura de mapa astral, revolução solar e oráculo astrológico. De modo geral, a profissional acredita que 2024 deve trazer desafios na saúde emocional, nos relacionamentos e deve trazer grandes inovações.

“Com Saturno em Peixes durante todo 2024, a nossa maturidade emocional será trabalhada. Além disso, com três eclipses no eixo dos relacionamentos, muitas mudanças serão propostas. Já com a entrada em definitivo de Plutão em Aquário podemos esperar momento de grandes mudanças sociais e inovação para os próximos 20 anos”, pontua.

Jamille Queiroz, astróloga (Arquivo Pessoal)

Em uma análise mais detalhada, a previsão da astróloga para os 12 signos avalia diversas oportunidades no campo profissional e pessoal, bem como desafios a serem superados no novo ano que se aproxima.

Confira as previsões de 2024 para os 12 signos

Áries (21/03 - 20/04)

Será um ano para investir em si, viver de acordo com seus ideais e buscar liberdade e independência. Haverá destaque nos relacionamentos, com altos e baixos que podem acelerar melhorias para relações amorosas futuras.

Dica: “Fiquem atentos à saúde emocional. É, também, um bom ano para terapias e conexão espiritual”, analisa.

Touro (21/04 - 20/05)

O ano de 2024 promete ser de sorte para os taurinos, especialmente no primeiro semestre, com oportunidades para alcançar metas e conquistar bens materiais.

Dica: “É momento de investir em autossuficiência nos relacionamentos e repensar saúde, trabalho e bem-estar”, resume a profissional.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Um ano dividido em duas fases distintas virá para quem é do signo de Gêmeos. “Os geminianos podem sentir que estão vivendo dois anos diferentes em 2024. No primeiro semestre, energias de recolhimento, cura interior e reflexão. O segundo pode ser de mais harmonia a esse signo”, aponta.

Dica: "Foque no propósito. Possíveis promoções no campo profissional e atenção à autoestima nos relacionamentos estão em evidência também.

Câncer (21/06 - 22/07)

Momento de crescimento na carreira, principalmente nos primeiros meses de 2024, colhendo frutos de investimentos anteriores. Mudanças no lar e questões familiares podem surgir, enquanto nos relacionamentos é necessário definir objetivos e buscar novas possibilidades.

"Use o que você aprendeu até aqui na construção de relacionamentos mais saudáveis. O desafio para o ano será ter cuidado com excesso e se manter focado em seus objetivos", aconselha.

Leão (23/07 - 22/08)

O ano de 2024 será importante para a carreira dos leoninos, exigindo esforços bem direcionados para resultados futuros. Recomenda-se cuidado financeiro e estabilidade nos relacionamentos, evitando excesso de controle.

Dica: "Busque trazer estabilidade aos relacionamentos para cultivar leveza nesse setor. O desafio para o ano será saber viver com sabedoria e desapego as mudanças que podem ser propostas", destaca.

Virgem (23/08 - 22/09)

Momento de planejar os próximos cinco anos de vida, investindo na especialização profissional e avaliando se seus talentos estão gerando os retornos financeiros desejados. "O financeiro terá grande importância esse ano", declara. Nos relacionamentos, destaca-se a maturidade e a busca por relações duradouras. "Para quem souber administrar bem essa área, há garantia de relacionamento duradouros e até casamento", acrescenta Jamille.

Libra (23/09 - 22/10)

Ano de busca por liberdade e reconstrução da imagem pessoal, com transformações iniciadas em 2023. Recomenda-se equilíbrio na rotina para evitar ansiedade, enquanto nos relacionamentos a exigência aumenta, demandando uma rotina bem estruturada.

Dica: "As transformações que começaram durante o ano de 2023 ainda não terminaram, estão em processo de finalização. Se bem aproveitadas, levarão os librianos a um próximo nível de desenvolvimento na vida. É um momento favorável ao dinheiro e aos estudos", diz.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Ano favorável aos romances, mas com necessidade de investimento na autoestima dos escorpianos. Também será um momento favorável para parcerias a longo prazo. O segundo semestre também promete melhorias financeiras.

Dica: "Mantenha uma rotina bem alinhada às suas necessidade, não se deixe engolir pelas demandas do cotidiano. Esse ano, se bem trabalhado emocionalmente, pode quebrar inclusive ciclos repetitivos", indica.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Para aqueles focados e com rotinas estabelecidas, colherão frutos no trabalho. O segundo semestre traz destaque aos romances e parcerias profissionais, porém, é necessário cuidado com questões familiares e emocionais.

Dica: "O grande ponto de atenção é com o lar. Mudanças podem acontecer, imprevistos na casa, algum conflito familiar. Em resumo, é momento de olhar com carinho para a base: família, lar e emocional", detalha.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Um período de transição, oportunidades de crescimento e florescimento pessoal para os capricornianos. A recomendação é de que expressem desejos com mais sabedoria, mantenham o foco nos negócios e ajam com paciência para colher resultados ao longo do ano.

Dica: 'É uma energia bem jovial ao redor desse signo. Saibam aproveitar essa energia para usar principalmente a criatividade de construção de romances duradouros e felizes”, pontua a astróloga.

Aquário (21/01 - 19/02)

O ano para os aquarianos promete grandes emoções, podendo surgir viagens, mudanças de residências e romances inesperados. "Existe um convite aqui também para que os regidos por esse signo exercitem novos hobbies e busquem por se especializar em algum setor do conhecimento. É momento de focar em criar bases fixas para o crescimento”, analisa. Também é sugerido o aprofundamento espiritual, responsabilidade financeira e cautela na comunicação para alcançar objetivos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Momento para usar talentos visando melhorias financeiras, adquirir novos conhecimentos e fortalecer laços familiares. A astróloga recomenda escolher caminhos alinhados ao propósito pessoal para buscar os próprios sonhos. Bom ano para adquirir novos conhecimentos, pequenas viagens, manter bons relacionamentos com família ou até mesmo pensar em expansão familiar.

Sobre Jamille Queiroz - Astróloga e administradora de empresas graduada pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A profissional desenvolve o trabalho astrológico por meio de um método único, baseado em três etapas: essência, busca e evolução.

Na astrologia, Jamille começou a leitura de mapa astral em 2017, ainda para um ciclo pequeno de amigos. Em 2022, iniciou o atendimento profissional no Solar Quântico, em Belém. A astróloga já ministrou um curso de Calendário Astrológico e Fitoterápico em parceria com Carol Telles, e já leu mais de 200 mapas ao longo da carreira.