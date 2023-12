4 signos com mais chances de virar milionários com a Mega da Virada

A sorte está a favor dos signos de fogo, ar e água nos jogo de apostas deste ano. A Mega da Virada, da Caixa, é a oportunidade ideal para os sagitarianos, piscianos, aquarianos e escorpianos que podem começar 2024 com R$ 550 milhões na conta bancária. Estes quatro signos do horóscopo, considerados como intuitivos, estão no ranking dos prováveis de conquistar o prêmio.

VEJA MAIS

Sagitário

Sagitarianos, conhecidos por atrair sorte, são também pessoas otimistas e conseguem ser focadas no que querem alcançar. Na hora da aposta, as pessoas de Sagitário são decididas, tornando-se mais propensas a jogar nos números certos e garantirem a bolada.

Peixes

Regido pelo elemento água, o signo de peixes é conhecido por ter pessoas muito intuitivas e sonhadoras. O pisciano segue a intuição e observa detalhes que outros signos podem deixar passar despercebido. Desta forma, o signo governado pelo planeta Netuno, o planeta da imaginação e da espiritualidade, está mais perto do prêmio do que imagina.

Aquário

Os aquarianos são originais e criativos, conseguem pensar "fora da caixa" na hora de escolher os números da sorte. Usando a criatividade, eles conseguem aumentar suas chances de ganhar na loteria concorrida, já que são capazes de usar estratégias que a maioria dos apostadores pode desconhecer.

Escorpião

A determinação do escorpiano pode ajudá-lo a tentar a sorte de garantir a fortuna da Mega da Virada. Conhecidos por ter um "sexto sentido", os indivíduos que nasceram entre 23 outubro e 21 de novembro usarão suas habilidades a seu favor na hora de marcar as dezenas.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)