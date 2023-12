Mega da Virada: saiba quantas combinações são possíveis para ganhar o prêmio

A tão desejada Mega da Virada está cada vez mais próxima. Grande parte dos jogadores já começaram suas apostas para garantir a chance de começar 2024 com o prêmio de R$ 550 milhões na conta. Para ganhar o concurso da Caixa Econômica Federal, 50.063.860 combinações são possíveis para ganhar a bolada utilizando as 60 dezenas disponíveis.

O que é a Mega da Virada?

O sorteio é a edição especial da Mega-Sena e ocorreu apenas uma vez por ano, sempre no dia 31 de dezembro. Considerado o maior evento lotérico do Brasil, esse concurso existe há 15 anos e sorteia prêmios milionários aos apostadores ao redor do país.

Como jogar na loteria?

Escolha os números de sua preferência entre os 60 do volante da Caixa. Em seguida, realize o pagamento em uma lotérica ou no site/aplicativo do banco. Se preferir aumentar as chances, selecione mais dezenas no seu jogo, antes de efetivar a aposta.

Qual o estado com mais ganhadores?

A maioria dos sortudos que conquistaram o prêmio principal é de São Paulo, com 27 apostas vencedoras. Seguido do estado sudestino, vem a Bahia (13). Em terceiro, Minas Gerais (12). Em quarto, o Rio de Janeiro (11) e fechando o ranking dos cinco com mais ganhadores está o Paraná (7).

Qual o número do concurso desse ano?

O concurso de 2023 é o número 2670. O sorteio pode ser acompanhado ao vivo, no YouTube da Caixa, a partir das 20 horas do dia do evento.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)