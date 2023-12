Como ganhar na Mega da Virada? Ex-BBB Paulinha Leite dá dicas para ganhar o prêmio

A influenciadora e ex-BBB Paulinha Leite é conhecida por ganhar mais de 50 vezes nas loterias da Caixa Econômica Federal. Com a Mega da Virada se aproximando, a sortuda deu algumas dicas sobre como se dar bem no tradicional sorteio do último dia do ano que tem um prêmio estimado em R$ 550 milhões.

Em entrevista ao O Globo, Paulinha falou que, acima de tudo, é preciso ser otimista na hora de registrar o bilhete.

"A pessoa tem que jogar acreditando que é capaz. Tem que jogar para ganhar. Muitas pessoas vêm falar comigo: 'Poxa, queria tanto ganhar na loteria igual a você, mas nunca joguei porque não acredito'. Aí fica difícil", disse.

Apostar em números com significados

Para Paula, na hora de escolher as dezenas é importante tentar de tudo. Os números que possuem algum significado especial na vida da pessoa, como datas especiais e número de telefone, podem ser úteis no sorteio.

"A dica é prestar atenção nos números que vão aparecer para você durante o dia, usar data de aniversário das pessoas mais próximos ou algum número que gosta muito e montar seus jogos. Faço isso e tem dado certo há bastante tempo", apontou.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)