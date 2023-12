Mega da Virada: saiba como assistir ao sorteio pelo YouTube

No dia 31 deste mês a Caixa vai sortear a milionária Mega da Virada, com o maior prêmio entregue na história da loteria. O concurso 2670 ofertará a quantia de R$550 milhões e seus bilhetes podem ser comprados de forma on-line ou presencial. Assim como o pagamento, o resultado do jogo também tem diferentes opções para quem quiser acompanhar e uma delas é por meio do YouTube.

Como assistir a Mega da Virada pelo YouTube?

Próximo do horário do sorteio, que será às 20 horas, acesse o site youtube.com no buscador de sua preferência; Insira na aba de pesquisa a palavra "Canal da Caixa" e clique no símbolo da lupa; Em seguida, clique no "@canalcaixa", procure pela publicação ao vivo fixada na página e clique nela; Cruze os dedos e aguarde o resultado começar.

O que fazer se seu bilhete for sorteado?

Com o documento de identificação contendo o CPF e o recibo da aposta original, vá a uma agência da Caixa e receba o prêmio do concurso.

O prêmio acumula?

Por ser uma edição especial e realizada apenas na virada de ano, o valor da loteria não acumula. Se ninguém acertar os seis dígitos, o prêmio será dividido aos ganhadores da quina e quadra do concurso.

Quais números a Mega já sorteou?

2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 - 46

2020: 07 – 20 – 22 – 35 – 41 - 42

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 - 58

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 - 33

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 - 37

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 - 53

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 - 56

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 - 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 - 53

2012:14 – 32 – 33 – 36 – 41 - 52

2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 - 55

2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 - 50

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 - 58

2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 - 60

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)