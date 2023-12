Mega da Virada: Prêmio do ano passado saiu para bolão ou aposta simples?

As apostas ganhadoras da Mega da Virada 2022 saíram das cidades de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), São José da Bela Vista (SP) e uma feita pelos canais eletrônicos da Caixa, de Natal (RN). Dos cinco bilhetes premiados, dois foram registrados com apostas simples e três por meio de bolões.

VEJA MAIS

Os ganhadores do ano passado foram sacar o prêmio?

Santos (SP): 2 cotas de 34 foram retiraram a quantia;

Florestal (MG): se apresentou para receber;

São José de Bela Vista (SP): 3 de 9 cotas sacaram o valor;

Arroio do Sal (RS): 18 de 45 cotas foram retirar;

Natal (RN) - aposta feita pela internet: se apresentou para retirar.

Quantas pessoas acertaram a quina em 2022?

Das mais de 435,21 milhões de apostas em todo o país, ultrapassando o valor de R$ 1,95 bilhão em arrecadação, 2.485 chegaram bem perto do prêmio principal e acertaram cinco dezenas, conquistando R$ 45.438,78.

Alguém acertou a quadra no ano passado?

183.921 acertadores, entre os mais de 430 milhões, conseguiram acertar quatro dezenas das seis. Cada jogador recebeu R$ 877,04.

Quanto é o bilhete?

A aposta mínima de seis números custa R$5,00. Caso o jogador queira aumentar as chances de conseguir o prêmio, a Caixa disponibiliza a opção de escolher mais números no volante ou deixar que o sistema escolha de forma aleatória.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)