Mega da Virada: Qual estado teve mais ganhadores?

A Mega da Virada é o concurso da Mega-Sena que acontece apenas uma vez, na última noite do ano, antes primeiro dia do próximo chegar. Segundo dados da Caixa, alguns estados tiveram mais sorte que outros ao longo da história do sorteio, já que entre o 26 e o DF, São Paulo teve mais teve ganhadores em comparação aos outros.

Seguido do estado sudestino está a Bahia. Em terceiro Minas Gerais, em quarto o Rio de Janeiro e fechando o ranking dos cinco com mais ganhadores vem o Paraná. Veja a lista completa e a quantidade de ganhadores:

São Paulo - 27;

Bahia - 13;

Minas Gerais - 12;

Rio de Janeiro - 11;

Paraná - 7;

Pará - 5;

Espírito Santo - 5;

Distrito Federal - 4;

Mato Grosso do Sul - 4;

Goiás - 3;

Maranhão - 3;

Santa Catarina - 3;

Mato Grosso - 3;

Ceará - 3;

Alagoas - 2;

Paraíba - 1;

Rio Grande do Sul - 1;

Sergipe - 1;

Acre - 1;

Amazonas - 1;

Pernambuco - 1.

Quanto a Mega da Virada vai pagar esse ano?

O prêmio estimado no concurso 2670 foi anunciado na segunda-feira (13), no valor de R$550 milhões. Se o número de apostas aumentar, dependendo da demanda, a quantia milionária pode ficar ainda maior até o dia 31 de dezembro.

Como receber o prêmio da Caixa?

Você precisará levar apenas o comprovante de identidade, CPF e o recibo da aposta original em mãos até uma agência credenciada ao banco.

Pode apostar até que horas?

As apostas da Mega da Virada ficam abertas durante 49 dias. No último, 31 de dezembro, os jogos podem ser realizados somente até às 17 horas e o Brasil conhecerá os números premiados às 20h.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)