Qual vai ser o concurso da Mega da Virada 2023?

O prêmio da Mega da Virada 2023 é a quantia de R$550 milhões ao apostador que acertar os números do globo. Este será o próximo sorteio da Mega-Sena, desta vez, na edição especial de fim de ano. O concurso da Mega da Virada 2670 será transmitido no YouTube da Caixa Econômica Federal, a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro. Para participar, basta escolher seus números e registrar uma aposta simples ou bolão.

VEJA MAIS

Para adquirir um bilhete, o apostador terá que desembolsar o valor de R$5,00 se quiser fazer uma aposta simples. Já se optar pelo bolão, as apostas custam a partir de R$15,00.

Como resgatar o prêmio?

Veja o passo a passo:

O prêmio é retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar no local;

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado ao programa social do Governo Federal, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Que horas sai o sorteio?

As bolas serão sorteadas às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Qual número nunca saiu na edição especial?

Em 15 anos de concurso, as seguintes dezenas nunca foram sorteadas: 7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Quantos apostadores foram premiados no sorteio de 2022?

25 paraenses conseguiram acertar a quina da edição do ano passado. Cada um recebeu prêmios que variam de R$45.438,78 a R$181.755,12, conforme o tipo de aposta realizada.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)