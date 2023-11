Mega da Virada: como é definido o valor do prêmio?

Para a Mega da Virada, a Caixa separou o valor de R$550 milhões, entregue ao jogador que acertar as dezenas sorteadas no concurso 2670. O cálculo do prêmio é feito com base no valor acumulado das loterias deste ano, além do total arrecadado com as apostas.

Como é definido o valor da Mega da Virada?

De todo a quantia da premiação, 62% do valor é angariado das apostas, que podem ser feitas de forma online e presencial, para o sorteio especial. O restante vem de outras duas formas: 22% é referente à quantia acumulada nos quatro concursos anteriores da Mega-Sena e 5% é obtido a partir do que é reservado em todos os concursos da Caixa.

Pode apostar no dia do sorteio?

As apostas podem ser realizadas até às 17 horas. Os jogadores podem fazer a "fézinha" no concurso especial da Caixa Econômica no dia 31 de dezembro, nas casas lotéricas ou pelo site/aplicativo do banco.

Quais os números sorteados no primeiro concurso?

Em 2008, as dezenas sorteadas foram: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 - 60.

Como apostar online?

No site/aplicativo, insira a palavra "loterias" e clique na opção "Loterias Caixa". Após isso, você será redirecionado para a aba de Loterias e a primeira opção mostrada é a da "Mega da Virada".

Na aba, há o volante e você precisa escolher no mínimo seis números entre os 60 disponíveis no volante. Caso não saiba quais números jogar, existe a opção "complete o jogo" ou "surpresinha", onde o sistema da Caixa seleciona, de forma aleatória, as dezenas.

Com as dezenas escolhidas, clique na opção "colocar no carrinho" e "ir para pagamento" para registrar seu bilhete.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)