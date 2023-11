Mega da Virada: qual a probabilidade de ganhar o prêmio principal?

O prêmio principal da Mega da Virada de 2023 é de R$550 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, este valor ainda pode aumentar até a data do sorteio, dia 31 de dezembro. No ano passado, cinco apostas ganharam o valor milionário, com a probabilidade de 1 em 50.063.860 de ser conquistado.

VEJA MAIS

Qual a probabilidade ao jogar 20 números?

Em uma única aposta com a maior quantidade de dezenas disponíveis, as chances de acertar são de um em 1.292.

Quanto custa o jogo com 20 dezenas?

O apostador precisa desembolsar R$ 193.800 para aumentar as chances e realizar a aposta máxima da loteria especial.

Que horas a Mega da Virada será sorteada?

As dezenas da extração especial serão reveladas às 20 horas do último dia do ano. O sorteio será transmitido em tempo real na TV aberta, nas redes sociais e no canal do YouTube da Caixa.

O que acontece se o prêmio não for retirado?

A Caixa dá o prazo de até 90 dias após o sorteio para o ganhador retirar o prêmio. Caso contrário, ele perde o valor, que é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)