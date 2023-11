Quais foram os números sorteados na Mega da Virada 2022?

No último ano, o prêmio sorteado pela Mega da Virada foi conquistado por cinco apostas vencedoras. Os ganhadores, que registraram jogos simples ou bolão, dividiram a quantia de R$ 541.969.966,29 milhões após acertarem os seis números sorteados no globo. Confira quais foram as dezenas.

VEJA MAIS

Quais os números sorteados?

04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

De onde são os ganhadores do concurso de 2022?

As apostas vencedoras do ano passado saíram de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), São José da Bela Vista (SP) e uma outra, realizada pela internet, em Natal (RN).

O prêmio pode ser sacado em até quantos dias?

Os valores são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da data do concurso, ao jogador que apresentar o documento de identificação pessoal e comprovante da aposta, em uma agência da CAIXA. O apostador pode requerer o prêmio em até 90 dias após o sorteio.

Quais as dezenas sorteadas no concurso de 2021?

12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

O sorteio é realizado em qual cidade?

As bolas do concurso 2670 são sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), no dia 31 de dezembro.

Qual o prêmio deste ano?

A Caixa divulgou que o prêmio de 2023 será no valor de R$550 milhões, podendo aumentar, conforme as apostas, até o dia 31 de dezembro, como ocorreu no passado.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)