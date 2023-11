Mega da Virada: como fazer a aposta pela Internet?

A Caixa Econômica Federal começou as apostas para a Mega da Virada na última semana. Além da opção de realizar os jogos em casas lotéricas, o banco disponibiliza aos jogadores as apostas pela internet, realizadas pelo site ou aplicativo da instituição financeira. Confira como fazer.

Como apostar pela internet?

Tanto no site quanto no aplicativo, o jogador deve inserir, na busca, a palavra "loterias" e clicar na opção "Loterias Caixa". Após isso, será redirecionado para a aba de Loterias e a primeira opção mostrada é a da "Mega da Virada".

Na aba do concurso especial, o apostador verá o volante e precisa escolher no mínimo seis números entre os 60 disponíveis no volante. Caso não saiba quais números jogar, existe ainda a opção "complete o jogo" ou "surpresinha", onde o sistema da Caixa seleciona, de forma aleatória, as dezenas.

Com as dezenas escolhidas, é só clicar na opção "colocar no carrinho" e "ir para pagamento".

Quanto custa o jogo?

6 números - R$5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Até que dia pode apostar no concurso?

Os jogadores têm até às 18 horas do dia 31 de dezembro para realizar seus jogos. As apostas podem ser feitas no site/aplicativo do banco ou diretamente em casas lotéricas.

Quantas apostas podem ser feitas por bolão?

A Caixa permite até dez apostas por bolão e estes jogos devem ter a mesma quantidade de números. Além desta opção, o jogador também pode escolher comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)