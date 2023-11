Mega da Virada: quando é o sorteio do prêmio?

As apostas para o prêmio de R$550 milhões da Mega da Virada deste ano já podem ser realizadas. A Caixa Econômica disponibilizou a abertura da compra dos bilhetes no início desta semana, na segunda-feira (13). Os apostadores podem realizar os jogos por meio do site/aplicativo do banco, ou indo a uma casa lotérica de sua preferência.

Quando é o sorteio da Mega da Virada?

A edição especial ocorre dia 31 de dezembro, no Espaço das Loterias da Caixa, que fica no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Qual o valor do jogo da Mega da Virada?

6 números - R$5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Ganha se acertar menos que seis números na Mega da Virada?

Os jogadores ganham prêmios abaixo do valor principal quando acertam quatro ou cinco números dos sorteados no concurso.

Até quando pode apostar na Mega da Virada?

As apostas podem ser feitas no site/aplicativo da instituição financeira ou em casas lotéricas até às 18h do dia do sorteio.

O jogo com seis números (aposta mínima) custa R$ 5. Caso o jogador opte por aumentar suas chances de conseguir o prêmio, há a opção de escolher mais números no volante ou deixar que o sistema escolha de forma aleatória.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)