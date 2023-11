Quem ganhou na Mega-Sena da virada de 2022?

O prêmio principal da Mega-Sena da virada 2022 foi dividido entre cinco pessoas. No ano passado, o valor repassado pela Caixa foi de R$ 541.969.966,29 para quem acertou as dezenas. As apostas vencedoras saíram de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), São José da Bela Vista (SP) e uma realizada pela internet.

VEJA MAIS

Quantas pessoas ganharam o prêmio?

Foram cinco bilhetes registrados e vencedores no sorteio do último ano, sendo dois em aposta única e outros três realizados como bolão. No caso das apostas em bolão, o valor foi dividido, ao todo, entre 88 jogadores. Veja:

Santos (SP) - 34 cotas (R$3,2 milhões para cada);

Arroio do Sul (RS) - 45 cotas (2,4 milhões para cada);

São José da Bela Vista (SP) - 9 cotas (R$ 14 milhões para cada).

Quanto custa o bilhete?

O valor mínimo para jogar na Mega da Virada é de R$5,00. Se você preferir aumentar as chances de ganhar o prêmio, pode aumentar a quantidade de dezenas no volante, o que consequentemente elevará a quantia desembolsada no ato de pagamento.

Qual o prêmio deste ano?

No sorteio deste ano, a Caixa Econômica irá premiar o valor de R$550 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 2670.

Qual documento levar para retirar o prêmio?

Para receber o valor é necessário levar a uma agência a identidade original do ganhador, CPF e recibo de aposta original.