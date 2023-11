Mega da Virada: por que o prêmio não acumula?

A Mega da Virada é uma modalidade da Mega-Sena sorteada sempre no último dia do ano. Conhecida como um dos mais aguardados, o concurso deste ano premiará R$550 milhões ao apostador que acercar as cinco dezenas. Caso contrário, se ninguém apostar nos números sorteados no globo, o prêmio não acumula por ser uma edição especial da Caixa.

Quando começou o sorteio?

A Caixa criou a edição especial da Mega-Sena em 2008. No primeiro ano do sorteio milionário, nenhum apostador conseguiu acertar os seis números e o valor, naquele ano, acumulou para o próximo sorteio.

Quanto custa um jogo?

A aposta mínima custa R$ 5,00. O jogador precisa escolher seis números, no mínimo. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de conquistar o valor milionário.

Até quando pode apostar?

O apostador pode se dirigir até uma casa lotérica ou acessar o site/aplicativo das Loterias Caixa até às 17 horas do dia 31 de dezembro para realizar o jogo.

Quais números já foram sorteados?

2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 - 46

2020: 07 – 20 – 22 – 35 – 41 - 42

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 - 58

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 - 33

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 - 37

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 - 53

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 - 56

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 - 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 - 53

2012:14 – 32 – 33 – 36 – 41 - 52

2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 - 55

2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 - 50

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 - 58

2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 - 60

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires editora web de OLiberal.com)