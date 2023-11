Mega da Virada 2023 terá o maior prêmio da história do concurso: R$ 550 milhões

A Mega da Virada 2023 vai ofertar o maior prêmio da história do concurso. Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (13), o valor estimado é de R$ 550 milhões. Porém, até o dia do sorteio, esse valor deve aumentar. No ano passado, por exemplo, a Mega da Virada estimou pagar R$ 450 milhões, mas o prêmio saltou para R$ 541,9 milhões. A bolada foi dividida entre cinco apostas.

Como concorrer

As apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas.

VEJA MAIS

O interessado em participar do concurso deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha.

É possível, ainda, participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo próprio no volante, ou adquirindo cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas – nesse último caso, porém, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As apostas são feitas em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Para Clientes da Caixa, anda é possível fazer apostas pelo internet banking.

O sorteio do concurso 2670 está marcado para as 20h do dia 31 de dezembro.