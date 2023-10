Como funciona a Quina? Conheça as regras da loteria que está entre as mais populares do Brasil

A Quina é um dos concursos da Loteria Federal que mais recebem apostas por ter a possibilidade de contemplar um ganhador com acertos que vão de dois a cinco números, a depender da modalidade da aposta.

Com valor mínimo de R$1,50, a loteria também abre a possibilidade de participação em concursos, sendo possível concorrer com os mesmos números em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios, pela opção Teimosinha. Entenda como funciona a premiação:

VEJA MAIS

Como funciona a premiação da Quina?

Basicamente, os sorteios funcionam da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números,

19% entre os acertadores de 4 números,

20% entre os acertadores de 3 números,

11% entre os acertadores de 2 números e

15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Se não houver vencedor em nenhuma classe de preço, os valores para a próxima competição são acumulados nas respectivas classes de preço.

Uma curiosidade sobre a loteria é que, segundo especialistas, na Quina o apostador tem 1 chance em 24 milhões de ganhar, sendo mais fácil, até, que a Timemania e a Mega-Sena, que possuem chances de 1 em 26 milhões e 1 em 50 milhões, respectivamente.

Quando ocorrem os sorteios da Quina?

Os sorteios são feitos seis dias na semana: de segunda-feira a sábado, às 20h, com o prêmio bruto correspondente a 43,35% da arrecadação.

Como apostar na Quina?

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica, no internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Os sorteios da Quina costumam ocorrer diariamente, exceto aos domingos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão