Loterias: quais os dias da semana que tem o sorteio da Quina? Confira

A Quina faz parte dos jogos disponíveis na Loterias Caixa, cujo o apostador escolhe de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis, concorrendo a prêmios de valores grandiosos. Os resultados são divulgados em tempo real no YouTube da Caixa Econômica Federal e no site da instituição financeira.

Os sorteios são feitos seis dias na semana: de segunda-feira a sábado, às 20h, com o prêmio bruto correspondente a 43,35% da arrecadação.

Como apostar na Quina?

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica, no internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Quina?

Os sorteios da Quina costumam ocorrer diariamente, exceto aos domingos.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Quina?

O apostador precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números para ganhar a Quina.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão