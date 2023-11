Mega da Virada: quantos números são apostados?

No sorteio da Mega da Virada deste ano, a Caixa separou o prêmio de R$550 milhões ao apostador que acertar as dezenas do sorteio. Para tentar a chance de se tornar o novo milionário do Brasil, o jogador precisa apostar, no mínimo, seis números entre os 60 disponíveis no volante.

VEJA MAIS

Quantos números são apostados?

Para participar do sorteio, é necessário apostar seis números, mas a Caixa Econômica Federal também dá a opção de marcar até 20 dezenas no volante. Quanto mais números o jogador marcar, maior será o valor do bilhete.

Quanto custa a aposta?

A aposta mínima da Mega da Virada custa R$5,00, mas pode aumentar conforme a quantidade de números escolhida pelo apostador na hora de registrar o bilhete.

Pode apostar até qual dia?

Até às 17 horas do dia 31 de dezembro o apostador pode ir a uma casa lotérica ou acessar o site/aplicativo das Loterias Caixa e registrar o seu jogo.

Como resgatar o prêmio?

A Caixa paga o valor em até dois dias úteis após o sorteio. Você precisa se dirigir a uma agência da instituição financeira em até 90 dias após o concurso. Caso o prêmio não seja retirado, a quantia é repassada ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

É necessário levar documento?

Na agência, o valor milionário só é repassado mediante apresentação de comprovante de identidade original do ganhador com CPF e recibo de aposta original.