Que horas sai o resultado da Mega da Virada de 2023?

Este ano, a Caixa Econômica Federal sorteará o prêmio de R$550 milhões na Mega da Virada. O valor é o maior da história do concurso e pode aumentar ainda mais até a data do sorteio, na noite do dia 31 de dezembro. Na última extração especial de réveillon, a quantia ofertada pelo banco foi de R$ 541 milhões e cinco bilhetes foram premiados com o valor milionário.

Que horas sai o resultado do concurso?

O último concurso do ano, da principal loteria do Brasil, é realizado às 20 horas. O sorteio dos números que garantem o prêmio de R$550 milhões pode ser acompanhado ao vivo, na televisão ou pelo canal oficial do banco, no YouTube.

Quanto custa uma aposta?

A aposta mínima de seis números custa R$5,00. Caso o jogador queira aumentar as chances de conseguir o prêmio, a Caixa disponibiliza a opção de escolher mais números no volante ou deixar que o sistema escolha de forma aleatória.

Quanto paga para jogar mais de seis números?

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Quando começam as apostas na loteria?

Os bilhetes da edição especial da Mega-Sena já podem ser comprados nas casas lotéricas ou pelo site/aplicativo da Caixa. A instituição abriu as apostas para o concurso na última segunda-feira (13).

O primeiro sorteio da edição especial ocorreu quando?

A Mega-Sena da Virada foi sorteada pela primeira vez em 31 de dezembro de 2008, com o prêmio de R$ 37 milhões. Ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas e, na época, o banco ainda não permitia que o valor principal fosse dividido aos jogadores que acertassem a quina.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)