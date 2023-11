Quanto custa a Mega da Virada 2023?

Para este ano, a Mega da Virada irá premiar R$550 milhões para quem acertar os seis números sorteados no concurso 2670 da loteria. A Caixa Econômica Federal fará o sorteio às 20 horas do dia 31 de dezembro. Os jogos podem ser registrados de forma presencial e on-line, custando apenas R$5,00 cada bilhete.

VEJA MAIS

Assim como no ano passado, o prêmio da loteria especial pode ficar ainda maior. Inicialmente, o banco divulgou que o valor seria R$450 milhões para o concurso, mas essa quantia aumentou. No dia 31, a Caixa sorteou R$541 milhões, dividido para cinco apostadores que acertaram as seis dezenas.

O que acontece se ninguém acertar seis números?

Caso o sorteio não tenha ganhadores do maior prêmio, dado a quem acerta seis números, a quantia é dividida entre ganhadores da quina e da quadra.

Pode retirar o prêmio até quando?

Os ganhadores têm o prazo de 90 dias a partir da data do sorteio para ir a uma agência da instituição financeira. Após esse período, o prêmio prescreve e é redirecionado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

Quantos números podem ser apostados no sorteio?

O mínimo para concluir o jogo é de seis números. Caso o jogador queira aumentar as chances, tem a opção de apostar em até 20 números, o que também deixa o valor do bilhete maior.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)