Sorteio da Mega da Virada 2023 ao vivo: veja como assistir

A Caixa Econômica Federal realiza, neste ano, mais uma edição da Mega da Virada. O 14º sorteio especial do banco traz o prêmio mais alto da história, estimado em R$ 550 milhões, que acontecerá no último dia do ano. Os apostadores podem acompanhar o sorteio do concurso 2670 de forma on-line. Veja como assistir.

O resultado do concurso será transmitido ao vivo a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro. O sorteio pode ser acompanhado de três formas: pela TV aberta, nas redes sociais da Caixa Econômica ou por meio do canal da instituição, no YouTube.

Até quando pode realizar a aposta?

O jogador pode registrar o (s) bilhete (s) até às 17 horas do dia do sorteio. As apostas estão abertas desde o dia 13 deste mês.

Pode jogar quantos números?

A Caixa disponibiliza a opção de até 20 números no volante da aposta. Conforme a quantidade de dezenas aumenta, o valor da aposta também cresce.

Qual o valor do jogo da loteria?

6 números - R$5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Quando começou o sorteio?

A primeira edição da Mega da Virada foi realizada em 2008, com o prêmio de R$ 37 milhões a quem acertasse os seis números sorteados. Na época, não houve jogadores e a opção de distribuir o valor principal para quem ganhasse na quina e quadra ainda não existia.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)