Mega da Virada: quanto rende R$ 550 milhões, prêmio deste ano, em um mês?

A Caixa Econômica Federal vai realizar, no dia 31 de dezembro, o sorteio da 14ª edição da Mega da Virada, com o prêmio de R$ 550 milhões, que pode render mais de R$3 milhões em apenas um mês na poupança. Para conquistar o valor principal, os interessados podem realizar jogos por meio de apostas simples e/ou bolão, feitos com outras pessoas ou realizados em uma casa Lotérica.

VEJA MAIS

Quanto rende R$550 milhões em um mês?

Uma opção para aumentar ainda mais o prêmio milionário é deixar o dinheiro rendendo na poupança. Em apenas 31 dias, a quantia pode dar o retorno de aproximadamente R$3,3 milhões em cima do valor aplicado.

Quando ocorreu o primeiro sorteio da Mega da Virada?

A primeira edição do sorteio especial foi realizada no dia 31 de dezembro de 2008, com o prêmio no valor de R$37 milhões.

Quais os maiores prêmios sorteados na loteria?

2022: R$ 541,9 milhões 2021: R$ 378,1 milhões 2020: R$ 325,2 milhões 2017: R$ 306,7 milhões 2019: R$ 304,2 milhões 2018: R$ 302,5 milhões 2014: R$ 263,2 milhões 2015: R$ 246,5 milhões 2012: R$ 244,7 milhões 2013: R$ 224,6 milhões

Quantos números podem ser apostados?

A aposta mínima é de seis dezenas na loteria da Caixa. O jogador também pode optar por escolher até 20 números disponíveis no volante e ter mais chances de conquistar o valor milionário.