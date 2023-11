Mega da Virada: saiba quais os 6 números mais sorteados na loteria

A Mega da Virada preparou o prêmio de R$550 milhões para o jogador que acertar as dezenas do sorteio do dia 31 de dezembro deste ano. Algumas estratégias podem ajudar na hora de registrar o bilhete, como, por exemplo, conferir a lista de números mais apostados nos concursos anteriores e fazer um jogo com alguns deles.

Quais os 6 números mais sorteados?

O 10 é a dezena mais sorteada entre as 78 que apareceram nos últimos 15 anos da Mega da Virada. Confira quantas vezes esta e outras cinco dezenas se repetiram ao longo dos anos:

10 - quatro vezes;

3 - três vezes;

5 - três vezes;

20 - três vezes;

33 - três vezes;

36 - três vezes.

O prêmio acumula?

O valor do concurso não acumula na edição especial da Mega-Sena. Neste caso, ele é repassado aos apostadores da segunda faixa, que acertam a quina, ou da terceira, quando acertam quatro dos seis números sorteados.

Como assistir ao sorteio?

A extração especial da Caixa vai ser exibida a partir das 20 horas no canal do banco, no YouTube. Além desta opção, os telespectadores também podem acompanhar o sorteio das dezenas pela televisão ou pelas redes sociais da instituição.

Quanto custa um bilhete?

Para registrar uma aposta única, com seis números, o jogador precisa desembolsar R$5,00. O valor foi reajustado em abril desse ano pela Caixa. Segundo o banco, a alteração foi feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)