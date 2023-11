Mega da Virada: Veja como encontrar a casa lotérica mais próxima para fazer o jogo

Alguns apostadores preferem registrar seus bilhetes indo presencialmente até uma casa lotérica de sua preferência. Com o objetivo de tentar alcançar o prêmio grandioso, muitos desses jogadores apostam nos números nestes locais oficias da Caixa Econômica Federal, e esperam ansiosamente a chegada da data do sorteio, no dia 31 de dezembro.

Como encontrar a casa lotérica mais próxima?

No site oficial, a Caixa disponibiliza uma lista com todas as casas registradas ao redor do Brasil. Basta informar alguns dados e seguir na busca. Confira:

Acesse o site; Passe o mouse na opção mostrada no canto esquerdo da tela, ao lado da logo da Caixa; Na aba "Atendimento", selecione a opção "Encontre a Caixa"; Informe o tipo de atendimento desejado. Neste caso, a opção é "Lotérica"; Escolha a UF e a Cidade e clique em buscar; Por fim, todos os endereços no seu local e você pode escolher qual o mais próximo para fazer a fezinha.

Qual o prêmio do sorteio deste ano?

Até o momento, o valor é de R$550 milhões, podendo aumentar até dia 31 de dezembro. Conforme as apostas crescem, o prêmio ofertado pelo banco também pode ficar ainda maior.

Como ganhar?

Cada apostador utiliza uma ou uma várias estratégias para escolher os números e, portanto, a sua sequência da sorte. Seguem abaixo algumas das principais:

Cada número tem a mesma chance de ser sorteado. Então, o indicado é analisar com que frequência certos números são sorteados e quais caíram nos últimos concursos;

Os números 10 e 3 foram os mais sorteados no concurso;

Todo apostador paga por combinações feitas nos jogos e não pelos números. Por isso, quanto mais vezes jogar, maiores são as chances de conseguir acertar e faturar o prêmio;

Quem fizer a aposta máxima (a marcação de 20 números) tem chances de ganhar um em aproximadamente 1.292.

Quanto custa a aposta?

6 números - R$5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)