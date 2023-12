Mega da Virada: Quais os números da sorte dos 'Simpsons'? Saiba para apostar na loteria

Em um dos episódios de "Os Simpsons" Homer vira milionário após apostar seis números em uma loteria e acertar a sequência. As dezenas jogadas pelo personagem podem ser uma ótima combinação para tentar a sorte no sorteio da Caixa. Dos seis dígitos que estavam no bilhete da sorte do marido de Marge, quatro já foram sorteados em um dos concursos semanais do banco brasileiro.

VEJA MAIS

Quais os números da sorte de Homer?

01 - 06 - 17 - 22 - 24 - 35.

Quais números já saíram na Mega da Virada?

A combinação apostada por Homer nunca saiu na edição de fim de ano da Caixa. O mais próximo ocorreu em um sorteio regular da Mega-Sena, no concurso 1117, realizado no dia 14 de outubro de 2009. Dos seis dígitos, apenas 01 - 06 - 17 - 35 saíram, premiando o jogador com a quantia da quadra do concurso.

Como apostar na loteria especial pela internet?

Escolha de seis a 20 números entre os 60 que estão no volante da Caixa. Uma outra opção é deixar que o sistema escolha automaticamente as dezenas, por meio da Surpresinha. Em seguida, clique em "colocar no carrinho" e depois em "finalizar pagamento".

Qual o prêmio do concurso deste ano?

O valor deste ano é de R$550 milhões para apostador que acertar os seis números do sorteio, realizado às 20 horas do dia 31 de dezembro.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)