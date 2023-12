Mega da Virada: quantos paraenses já ganharam o prêmio?

O prêmio da Mega da Virada será no valor de R$ 550 milhões, sorteado pela Caixa Econômica Federal. O apostador tem até às 17 horas do dia 31 de dezembro para fazer uma aposta simples ou entrar em um bolão para participar do sorteio. O concurso especial é realizado pelo banco desde 2008 e já teve, cinco vezes, bilhetes de jogadores paraenses entre os premiados.

Como resgatar o prêmio?

O prêmio é retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar no local. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado ao programa social do Governo Federal, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Qual número nunca saiu na edição especial?

Em 15 anos de concurso, as seguintes dezenas nunca foram sorteadas: 7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Quantos apostadores foram premiados no sorteio de 2022?

25 paraenses conseguiram acertar a quina da edição do ano passado. Cada um recebeu prêmios que variam de R$45.438,78 a R$181.755,12, conforme o tipo de aposta realizada.

Quanto custa o bilhete?

O valor mínimo para jogar na Mega da Virada é de R$5,00. Se você preferir aumentar as chances de ganhar o prêmio, pode aumentar a quantidade de dezenas no volante, o que consequentemente elevará a quantia desembolsada no ato de pagamento.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)