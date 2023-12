Mega da Virada: veja quantos apostadores de Belém já ganharam na loteria

A Mega da Virada está na 15ª edição com o concurso 2670. Desde 2008, a loteria sorteia grandes valores, iniciando com R$ 37 milhões e chegando a R$ 550 neste ano. No Pará, cinco bilhetes foram premiados com o acerto das seis dezenas. Na lista de cidades com mais ganhadores, Belém está em 8º lugar, com duas apostas vencedoras.

A primeira vez em que um apostador desfrutou da quantia máxima da Caixa aconteceu em 2011. Naquele ano, os números 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55 foram sorteados na extração. O jogo foi feito em um bolão e o prêmio acabou dividido para cinco pessoas, gerando o equivalente a R$ 33.711,30 para cada.

Em 2017, seis anos depois, Belém integrou novamente a lista de ganhadores. Desta vez, o valor também saiu para um bolão, mas dos que são organizados pelo próprio banco, com números escolhidos pelo próprio sistema. As dezenas sorteadas foram: 06 – 37 – 34 – 10 – 03 – 17 e vários compradores dividiram mais de R$ 18 milhões.

Quantas apostas podem ser feitas em um bolão?

A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, com a mesma quantidade de números. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas.

É possível fazer bolão pela internet?

A opção de bolão só pode ser feita de forma presencial, nas quase 13 mil agências das casas lotéricas ao redor do Brasil.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)