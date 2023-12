Cartas e búzios mostram transmutação, doenças e curas para 2024

Último dia de 2023. Final de mais um ciclo. Momento de grandes expectativas para o que virá. O ano de 2024 começa e, normalmente, as pessoas traçam metas e criam projeções. Diante de vários sentimentos em torno deste momento de mudança de ciclo a equipe de oliberal.com conversou com a Mãe Janaina e Mãe Mameto Nangetu para saber das cartas e dos búzios o que se espera para 2024 a nível de Belém, Pará, Brasil e mundo.

A energia de 2024 é de transmutação de negativo para o positivo. A mãe Janaína destaca que tudo o que foi plantado em 2023 será colhido no ano que inicia. Aquilo que ainda precisa ser feito, é importante que se dedique para concretizar e possa fazer uma construção ainda em 2024.

Os orixás que regem 2024 é ExÚ Bará, que é uma entidade mensageira entre dois mundos e que diz que esse ano de 2024 é dinâmico, de agitação, transmutação e um ano do positivo, de conquista e perseverarão. “Mas para que isso aconteça é preciso cada um fazer sua parte. Exu abre nossos caminhos e nos diz que podemos ser donos de nossas conquistas. Então, se trata um ano de realizações, de progressão financeira. Quem n]ao tem seu amor poderá encontrar”

Acompanhado de Exú, também comandará 2024 a entidade Omolu, que se trata de uma divindade ligada diretamente na questão da doença, ele nos prepara para que fique pronto para o que estar por vir. “Ele nos prepara também para a questão espiritual. Em 2024, é necessário que a pessoa exercite mais a espiritualidade, olhe mais para o interior e coloque o que é de verdade em seu caminho. Exu e Omulu trazem veracidade para o caminho”, destaca a mãe Janaína.

Tarot

2024 é um ano de disputas, por se tratar de eleições municipais, mãe Janaína diz que as cartas dizem que se trata de um ano de poder. Nessa questão política, tem tudo para ser bem encaminhado, mas de acordo com o jogo das cartas ela diz que muitas questões não foram resolvidas, estão pendentes.

“Mas eu vejo aqui ainda muitas colheitas nessa questão de Belém e Pará. Tem coisas que já estão decididas aqui, mas infelizmente nem tudo pode ser falado”, pontua mãe Janaína.

Um ponto positivo visto nas cartas ainda com relação a questão política, é que não se viu retrocesso, pelo contrário, mãe Janaína enxerga avanços e conquistas para o próximo ano.

“As cartas mostram fartura. O povo paraense vai colher boas conquistas para o próximo ano”, acrescenta.

No quesito Brasil e mundo, mãe Janaína diz que as cartas mostram que muitas questões importantes que deveriam ser resolvidas em 2023 vão passar por transformações em 2024. É preciso ficar atento para novas descobertas de doenças. Mas ela faz questão de tranquilizar que não significa uma nova pandemia. “Muitas situações vêm para o aprendizado do ser terreno. Mas é importante colocar aqui que as cartas mostram muitos motivos para comemorações em diferentes esferas como saúde, educação e entre outros quesitos”, pontua.

Búzios

Mãe Mameto Nangetu faz parte do povo Bantu, nação de Angola, que traz a cultura da matriz africana. Há 60 anos cuida do terreiro da família. E ao jogar os búzios enxergou muitas curas para o ano de 2024, mas também enxerga lutas por poder no quesito político em Belém e no Pará. “Os búzios mostram briga por poder e abrange mulheres”, destaca Mãe Mameto Nangetu.

Ela pontua também que como Exu pode tudo, é preciso ter cuidado com esse poder pois as grandes guerras surgem a partir dessas lutas pelo poder. “Também vejo por meio dos búzios, descobertas de doenças e o Pará pode estar inserido na conquista dessas curas”, pontua.

Os búzios mostram que Belém passará por modificações, em se tratando de questão política. Outro ponto visto nos búzios, foram guerras entre facções a nível de Brasil. “Exu é o grande comunicador, mas precisamos ter cuidado com isso. Vejo guerras e algumas confusões. Em se tratando de Amazônia, ela ainda vai sofrem muito com o desmatamento”, diz a mãe.

Exu diz que é importante olhar para a frente, mas não deixar de olhar para os lados e para as costas. O importante é sempre olhar em forma de círculo.