Eleições nos EUA: maioria dos americanos defende limite de idade para presidente

Pesquisa realizada nos Estados Unidos aponta para a crescente preocupação dos americanos com a faixa etária dos candidatos ao cargo de presidente do país. Joe Biden, que busca a reeleição, e o ex-presidente Donald Trump, pré-candidato favorito entre os republicanos, têm, respectivamente, 80 e 77 anos. Porém, para 77% dos entrevistados na pesquisa The Economist/YouGov, deve haver limite de idade para ocupar a função.

Esse não é o primeiro levantamento que mostra o etarismo dos eleitores e indica que os dois prováveis candidatos terão o preconceito de idade como adversário atuante na disputa. Isso também fica exposto quando ocorre um episódio embaraçoso envolvendo um político, como quando Biden – que foi eleito como o presidente mais idoso em exercício dos EUA - tropeçou num saco de areia e foi ao chão durante uma formatura militar. Se ganhar o segundo mandato, ele terá 86 anos ao deixar a Presidência.

A maioria dos entrevistados ouvidos em sucessivas enquetes defende 70 anos como a idade limite. O Congresso é o que tem a faixa etária mais avançada e, se esse limite fosse estabelecido, 71% dos integrantes do Senado, por exemplo, não poderiam ocupar o cargo.

“Adquiri muita sabedoria e sei mais do que a maioria das pessoas. E sou mais experiente do que qualquer pessoa que já concorreu ao posto, me sinto honrado e eficaz”, argumentou Biden, sobre a idade.

A Constituição dos Estados Unidos redigida em 1789 diz que o candidato precisa ter no mínimo 35 anos para concorrer à Presidência, mas não estabelece um limite máximo de idade. Para mudar isso, é necessário a aprovação de dois terços da Câmara e de dois terços do Senado e a ratificação de três quartos dos estados americanos.