Congresso dos EUA cassa mandato de George Santos; saiba do que o filho de brasileiros é acusado

Respondendo a 23 acusações na Justiça dos Estados Unidos, o deputado George Santos, que é filho de brasileiros, teve o mandato cassado pelo Congresso do país, em decisão tomada nesta sexta-feira (1º). Ele se tornar, assim, o sexto deputado na história dos EUA a ser expulso da Câmara. Foram, ao todo, 311 votos a favor de expulsão do republicano - 24 a mais do número mínimo necessário - e 114 contra. Alguns parlamentares do próprio partido de Santos foram favoráveis à cassação do mandato.

George Santos é acusado de mentir sobre seu currículo, usar ilegalmente dinheiro de campanha e diversas outras irregularidades. Ele nega as acusações. Na última terça-feira (28), o deputado agora cassado disse que não iria renunciar: “Se eu renunciar, facilitarei as coisas para este lugar. Este lugar é administrado com base na hipocrisia. Cansei de desempenhar um papel no circo. Se quiserem que eu deixe o Congresso, terão que fazer uma votação difícil”, declarou, na ocasião.

Entre as acusações que pesam contra o político filho de brasileiros está a utilização de dinheiro de doações em cirurgias com técnicas de botox e como usuário do site pornográfico Onlyfans; fraude com cartões de crédito e roubo de identidade. Ele é acusado ainda de receber seguro-desemprego ao qual não tinha direito durante a pandemia do coronavírus, antes de sua eleição.

Relatório

De acordo com relatório elaborado pelo Comitê de Ética da Câmara, Santos de gastou cerca de R$20 mil do dinheiro destinado à campanha em tratamentos de SPA, inclusive na aplicação de Botox, além de outros R$20 mil divididos entre lojas de varejo, maquiagem e até compras no OnlyFans, site de conteúdo adulto.

Ele também teria cobrado dinheiro do cartão de crédito de doadores de campanha sem o consentimento deles. Ainda segundo o documento, George relatou falsamente para a Comissão Eleitoral que investiu R$ 2,45 MI em sua campanha, quando na verdade não havia dado nada e tinha menos de R$ 40 mil no banco.

Para o Comitê de Ética, há "enormes evidências" de má conduta por parte do deputado, que havia "tentado explorar de maneira fraudulenta todos os aspectos de sua candidatura à Câmara para seu próprio benefício financeiro".

George Santos chegou ao Congresso em 2022, ajudando os republicanos a conseguir uma maioria mínima na Câmara.