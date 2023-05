George Santos paga fiança de US$ 500 mil e é solto após ser detido por fraude e lavagem de dinheiro

O deputado republicano George Santos, foi solto nesta quarta-feira, 10, após pagar fiança de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,4 milhões na cotação atual).

Santos foi detido durante a manhã sob acusação de fraude e lavagem de dinheiro. Em depoimento, ele negou que tenha cometido os crimes e se declarou inocente perante a juíza Anne Y. Shields, do tribunal de Central Islip, estado de Nova York.

O deputado foi alvo de 13 acusações: sete por fraude eletrônica, três por lavagem de dinheiro, uma por roubo de fundos públicos e duas por fazer declarações falsas perante a Câmara de Representantes do Congresso americano e pode ser condenado a 20 anos de prisão.

No dia 30 de junho, George deve comparecer perante a juíza do distrito Joanna Seybert.

O promotor Breon Peace diz que a acusação pretende responsabilizar Santos por esquemas fraudulentos e “falsidades descaradas”.

Histórias duvidosas

Em sua segunda tentativa de chegar ao Congresso, George Santos conquistou uma cadeira em novembro passado, baseando-se em mentiras sobre sua educação, religião, experiência profissional, bens e salário. Ele também teria mentido sobre sua história familiar, quando disse que era descendente de judeus sobreviventes do Holocausto, que tinham fugido do nazismo durante a Segunda Guerra.

Sua particular torre de Babel desmoronou após sua vitória nas eleições em que conseguiu um assento que estava em mãos democratas em Long Island (leste de Nova York), depois que uma reportagem do New York Times revelou sua propensão à fabulação.

No início de março, uma comissão legislativa abriu uma investigação sobre esse filho de imigrantes brasileiros, que admitiu ter inventado parte do seu passado.