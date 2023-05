Caso George Santos: deputado filho de brasileiros é preso nos Estados Unidos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que o deputado norte-americano George Santos, do Partido Republicano, se entregou nesta quarta-feira (10) em um tribunal de Nova York. Filho de brasileiros, Santos é envolvido em diversas polêmicas e chegou a admitir ter mentido sobre seu currículo. O congressista de 34 anos é acusado de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos e já havia sido convocado a depor nesta quarta.

Ele está sob custódia das autoridades norte-americanas e responde a 13 acusações.

Eleição

George Santos foi eleito deputado por Nova York em novembro do ano passado. Pouco tempo depois, porém, o jornal "The New York Times" e outros meios de comunicação revelaram que ele havia inventado quase todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional durante a campanha.

O deputado dizia, por exemplo, ter diplomas da Universidade de Nova York e do Baruch College, mas nenhuma das instituições tinha registro de sua frequência. Alegou também ter trabalhado no Goldman Sachs e no Citigroup. Inventou ainda que era judeu e que seus avós escaparam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

VEJA MAIS

George Santos se identificava como gay, mas não revelou que foi casado com uma mulher por vários anos, até 2019. Após as denúncias, ele admitiu ter mentido em grande parte de seu currículo, mas não disse que renunciaria.

As acusações criminais contra ele foram apresentadas por promotores federais dos Estados Unidos pela primeira vez na terça-feira (9) - até então, o caso não havia passado para a esfera judicial. Uma comissão da Câmara dos Deputados dos EUA também investiga o caso.

O jornal "The New York Times" informou que ele pode ser liberado caso pague fiança e se comprometa a comparecer quando solicitado.