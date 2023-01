George Santos abre mão de cargos em comissões na Câmara dos EUA

O congressista do partido Republicano nos Estados Unidos e filho de brasileiros, George Santos, renunciou às atribuições nos comitês da Câmara e, segundo informou o gabinete, deverá esperar até que as investigações sobre a sua conduta sejam concluídas.

“O congressista está reservando seus assentos em comitês designados até que seja devidamente inocentado tanto da campanha quanto das investigações financeiras pessoais”, disse sua porta-voz, Naysa Woomer.

VEJA MAIS

Santos foi nomeado no início de janeiro para para cargos nos comitês de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara, e para o de Pequenas Empresas.

O congressista Don Bacon, também do mesmo partido de Santos, disse ao site norte-americano The Hill que George informou ao partido que se retiraria dos comitês “temporariamente” até que “as coisas se acertem”. A decisão foi divulgada 24 horas após o encontro de Santos com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)