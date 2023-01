Visto diplomático vence e Bolsonaro entra com pedido de visto de turista nos EUA, diz escritório

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu um visto de turista para prolongar sua estadia nos Estados Unidos, onde ele se encontra desde o final do ano passado, de acordo com um escritório de advocacia em Washington. A solicitação do ex-presidente foi iniciada pela AG Immigration, com sede em Washington e escritórios em outros locais nos EUA, incluindo Orlando, onde está situada a atual residência do ex-presidente. Com informações do Financial Times e Folha.

Bolsonaro não respeitou uma tradição democrática ao não passar a faixa presidencial para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viajando antes, em 30 de dezembro de 2022, para Kissimmee, próximo a Orlando, onde está hospedado com a família em uma casa de férias de propriedade do ex-lutador de MMA José Aldo, em um condomínio fechado.

Bolsonaro entrou nos Estados Unidos ainda como presidente, e estava no país com um visto diplomático, tendo 30 dias para mudar esse status a partir do momento em que deixou a Presidência, segundo o governo americano, prazo encerrado nesta segunda-feira (30). Se não o fizesse, poderia até ser expulso do território americano.

Mesmo assim, a mudança de status precisa ser aprovada pelo Departamento de Estado. O visto de turismo não permite que o ex-presidente exerça atividades remuneradas, o que atrapalharia o plano de seu entorno de financiar a estadia dando palestras para empresários nos Estados Unidos.