Cabeleireiro corta o cabelo de Bolsonaro e brinca: ‘vou deixar igual ao Neymar’; vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em um vídeo cortando o cabelo com o cabeleireiro e pastor Deivid Wilson, nos Estados Unidos. O profissional mora há mais de quatro anos em Orlando e ficou responsável pelo serviço, que foi realizado na casa onde Bolsonaro está hospedado, na região de Kissimmee. As informações são do portal Metrópoles.

No vídeo publicado no sábado (28), Wilson brinca: “Vou cortar o cabelo dele igual ao do Neymar hoje. Um moicano. Maquinar o cabelo do presidente”. Essa foi uma das poucas aparições de Bolsonaro desde que viajou para um período sabático nos Estados Unidos no final do ano passado. Desde o dia 30 de dezembro de 2022, ele está hospedado na mansão do ex-lutador de MMA José Aldo.

Na quinta-feira (26), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou em Brasília. Já no sábado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que não há previsão para o retorno do pai ao Brasil. “Pode ser amanhã, pode ser em seis meses, pode ser nunca”, afirmou.