Flávio diz que Bolsonaro não tem prazo para voltar ao Brasil

Neste sábado (28), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não tem prazo para retornar ao Brasil. Ele disse que seu pai já deu entrada na renovação do visto de permanência nos Estados Unidos e está “desopilando” após perder a Presidência para o petista Lula nas eleições de outubro. As informações são do Estadão.

“Não tem previsão, ele (Bolsonaro) que sabe. Pode ser amanhã, daqui seis meses, pode não voltar nunca. Não sei. Você nunca tirou férias, não?”, perguntou Flávio. “Ele está desopilando. O cara passou quatro anos tomando porrada, fazendo o melhor pelo Brasil. O cara merece, por tudo que ele fez ao Brasil, estar lá desopilando”, disse.

Bolsonaro chegou nos EUA no dia 30 de dezembro de 2022, com visto de presidente da República e agora, está tentando mudar a modalidade do visto para uma comum, sem estimativa para retornar ao Brasil, completou Flávio à reportagem do Estadão.

Flávio garantiu que o ex-presidente não está no exterior pela possibilidade de um cerco judicial que possa levá-lo à prisão. “Não tem temor nenhum porque ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade com o que aconteceu no Brasil. Se ele estivesse sentado na cadeira de presidente, você poderia ter falado: ‘O presidente facilitou alguma coisa. Mas o presidente já não era Bolsonaro”, afirmou.