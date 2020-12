Remo recebe cabos para as instalações dos novos refletores no Baenão

O Baenão aos poucos vai sendo finalizado para receber os jogos noturnos. A diretoria do Remo com o apoio da torcida e com verba de patrocínios, conseguiu adquirir os refletores que devem chegar na próxima semana. Na manhã desta sexta-feira (4), os cabos foram entregues no estádio.

Em publicação no perfil oficial no Twitter, fotos dos cabos foram postadas com a seguinte frase: “Cabos ok! O sonho cada mais próximo de se tornar realidade”.

O Baenão possui 103 anos e não recebe partidas à noite desde 2013. O estádio permaneceu fechado até o dia 13 de julho de 2019, quando foi reaberto no jogo Remo 2 x 2 Luverdense-MT, pela Série C do Campeonato Brasileiro.