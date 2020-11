Remo: Em doação do Condel, Estádio do Baenão receberá placar eletrônico

O Remo dá continuidade às obras para a reabertura do Baenão. Além do tão aguardado novo sistema de iluminação, agora o Leão terá um elemento a mais para deixar o Estádio pronto. Em uma doação do Conselho Deliberativo do Clube (Condel), o Remo receberá um placar eletrônico.

O custo é de R$ 53 mil no total - o pagamento será de R$ 23 mil de entrada e mais R$ 30 mil no cartão, parcelado em dez vezes. Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, o presidente azulino, Fábio Bentes, confirmou a ação.