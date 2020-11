Remo: projeto recebe doações de cimento e vídeo mostra como ficará a nova fachada do Baenão

Com a confirmação da compra dos refletores do Baenão, o estádio do Clube do Remo voltará a receber jogos noturnos. Após anos sem partidas oficiais, o Evandro Almeida foi reaberto no ano passado, graças ao projeto “Retorno do Rei”, que bancou boa parte do orçamento com vendas de rifas, camisas e campanhas. Já na reta final de obras, o projeto pretende dar uma repaginada na fachada do Baenão da Travessa Antônio Baena. As doações já iniciaram por parte de torcedores e parceiros.

Em vídeo publicado na rede social do projeto, foi divulgado como ficaria a nova fachada do Baenão, com escudos e letreiros, com o novo nome do estádio chamado “Banpará Baenão”. Em entrevista ao OLiberal, o presidente do projeto “Retorno do Rei”, Rodrigo Pampolha, confirmou doações de 100 sacas de cimento e que a obra irá iniciar ainda nesta semana. “Essa semana recebemos a doação de 100 sacas de cimento do torcedor Pedro Souto e provavelmente a obra irá começar nesta semana, que levará de 25 a 30 dias”, comentou.

O projeto ainda está recebendo doações, de segunda a sexta, das 9h30 às 18h no Baenão, entrada pela arquibancada da Avenida Almirante Barroso, nos valores de R$45 (cimento) ou R$80 (areia). Quem preferir pode ajudar também através do Whatsapp no número (91) 99815-1826.