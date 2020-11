Projeto Retorno do Rei pede ajuda ao torcedor do Remo para a reforma da fachada do Baenão

O estádio Baenão, do Clube do Remo, está próximo de receber os refletores e assim o clube azulino poderá atuar à noite, porém, o estádio ainda requer algumas reformas, como é o caso da fachada lateral da Travessa Antônio Baena. Então o “Projeto Retorno do Rei”, que alavancou a reforma do estádio pede mais uma vez a ajuda dos torcedores.

O projeto visa arrecadar para a melhorar a fachada e também a instalação de letreiros. O torcedor poderá ajudar doando o valor de R$45 (cimento) e R$80 (areia). As doações podem ser feitas no próprio estádio, na sala Fernando Oliveira, de segunda à sexta, entrada pela arquibancada da Almirante Barroso, das 9h33 às 18h. Quem quiser ajudar, mas não mora em Belém, pode contribuir através de boleto pelo número de whatssapp (91) 99815-1826.

De acordo com a publicação nas redes sociais são necessários 100 sacos de cimento e 11 metros de areia.