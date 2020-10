Sistema de iluminação: Remo muda data de reabertura do Baenão

Aos poucos, a diretoria do Remo em parceria com o projeto “Retorno do Rei” está concluindo mais uma etapa da obra no estádio Baenão. A direção do Leão Azul já adquiriu os refletores e segue trabalhando no estádio para adaptar algumas áreas para a instalação do novo sistema de iluminação, que dessa vez será todo em led.

Em entrevista ao OLiberal, o presidente do Remo Fábio Bentes confirmou que o Baenão já vivencia uma nova obra e adiou a reinauguração do Baenão para o mês de janeiro de 2021, não mais em dezembro de 2020, como havia divulgado em um vídeo nas rede sociais.

“Já fizemos a encomenda dos refletores, em 45 dias estarão em Belém. Estamos adquirindo o restante dos materiais necessários e iniciamos as obras físicas de adaptação dos locais, adaptação das torres, criação de novos espaços necessários para a instalação do sistema de iluminação moderno e que é o primeiro do Norte e Nordeste completamente em led e isso nos enche de orgulho. Dentro da nossa estimativa até o mês de janeiro devemos estar com tudo instalado e pronto para utilizar o Baenão em qualquer horário”, comentou.

O Remo não atua em uma partida à noite no Baenão desde setembro de 2013. A torcida do clube resolveu ajudar e reerguer o estádio Evandro Almeida através do projeto “Retorno do Rei” que realizaram rifas, vendas de camisas e doações. O clube em 2016 iniciou um projeto de ajuda às obras do estádio com a venda de porcelanatos, em 2018 o Remo em parceria com a empresa vestia o clube criou uma camisa chamada “Leão de Pedra” e também contribuiu com obra. Em 2019 a atual diretoria resolveu priorizar a reforma do estádio e firmou parceria com o projeto retorno do Rei e o Baenão foi reaberto, ainda sem o sistema de iluminação. Desde então o clube realizou seis partidas oficiais no estádio, que também abriga jogos das divisões de base e também do futebol feminino.

CONFIRA OS JOGOS OFICIAIS NO BAENÃO DESDE A SUA REABERTURA EM 2019

Remo 2 x 2 Luverdense-MT (Série C 2019)

Remo 6 x 1 Atlético-AC (Copa Verde 2019)

Remo 2 x 1 Carajás (Parazão 2020)

Remo 0 x 0 Independente (Parazão 2020)

Remo 4 x 2 Águia (Parazão 2020)