Remo: Morínigo pode ter novidades no time na estreia da Série C contra o Volta Redonda

O time do Remo poderá vir com novidades na estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, marcada para o próximo sábado (20/04), às 17h, no Estádio Baenão, contra o Volta Redonda-RJ. Dois jogadores foram inscritos no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Os recém-contratados João Afonso, 29 anos, que é meio-campista, e o atacante Guilherme Cachoeira, de 21 anos, estão aptos para a estreia na Terceira Divisão nacional.

O Remo ainda aguarda a regularização de mais três contratações recentes. O Leão espera que o zagueiro Sheldon, de 24 anos, o lateral-esquerdo Hélder Santos, de 35, além de Matheus Lucas, de 25, tenham seus contratos protocolados no BID da CBF para que possam ter condições de jogo para a estreia na Série C.

Ao contrário dos clubes das Séries A e B, cuja janela de transferência tem prazo de encerramento nesta sexta-feira (19), para contratar atletas que disputaram os campeonatos estaduais, a Terceirona possui apenas período de inscrição de jogadores, que encerra no dia 26 de julho.

Remo x Volta Redonda-RJ jogam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no próximo sábado (20), às 17h, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.