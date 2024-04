Zagueiro Sheldon é apresentado no Remo e dá dicas para vencer o Volta Redonda-RJ; confira

O Remo apresentou nesta quinta-feira (18) o zagueiro Sheldon, ex-Boavista, como um dos reforços da equipe para a disputa da Série C. Ao contrário das demais contratações azulinas para o Brasileirão, o defensor de 24 anos tem condições físicas para entrar em campo. Isso porque ele atuou pela última vez em um jogo oficial há menos de 20 dias, pelo Campeonato Carioca.

"Desde que saí do Boavista eu fiquei só uma semana sem treinar dentro do clube. Apesar disso, fazia atividades físicas a parte, para me manter em forma. Desde que cheguei em Belém, fiz alguns trabalhos com os preparadores e eles elogiaram a minha forma física. Como tinha treinado mesmo antes de chegar, acredito que estou pronto para entrar em campo", disse Sheldon.

O zagueiro disputou 13 partidas nesta temporada, todas pelo Campeonato Carioca. A equipe terminou em 6º lugar na primeira fase da competição e não se classificou às semifinais. No entanto, o clube disputou a Taça Rio, torneio paralelo ao Cariocão e que dá vaga na Copa do Brasil de 2025. No entanto, o Verdão acabou sendo eliminado do certame para o Botafogo-RJ.

Segundo Sheldon, o Campeonato Carioca, apesar de ter terminado mais cedo para o Boavista, foi importante para que ele pudesse desempenhar funções de destaque dentro da equipe. O zagueiro, inclusive, elencou algumas qualidades que podem ajudar o Remo na busca pelo acesso à Série B.

"Eu tenho aptidão para jogar em times com linha alta, além de ter boa recuperação de boa e aparecer com frequência para o cabeceio em jogadas aéreas. Além disso, gosto de cobrar faltas. Acho que isso pode ajudar muito meus companheiros esse ano", explicou.

No sábado (20), Sheldon deve estar entre os relacionados para a partida contra o Volta Redonda-RJ, pela primeira rodada da Série C, que ocorre no Baenão. Segundo o zagueiro, que já enfrentou o Voltaço nesta temporada, pelo Cariocão, o Remo tem que aproveitar a queda de desempenho da equipe do Vale do Aço no segundo tempo.

"O Volta Redonda é uma boa equipe, com poucas deficiências. Eles são muito competitivos, principalmente no primeiro tempo, quando entram muito ligados. Mas no segundo eles têm dificuldade de manter o ritmo e foi assim que conseguimos matar eles. Temos que ser intensos o jogo inteiro para conseguir sair com a vitória", finalizou.