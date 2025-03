Novo técnico do Remo, Daniel Paulista será apresentado pelo clube nesta segunda-feira (17)

Após a saída do treinador Rodrigo Santana, o Remo rapidamente encontrou um substituto e contratou o técnico Daniel Paulista. Com foco na Série B, o novo comandante será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (17).

O time ainda não divulgou informações sobre o horário da apresentação. O técnico também concederá uma entrevista coletiva. Daniel Paulista deve chegar à capital paraense durante o final de semana para ter o primeiro contato com o time azulino e iniciar os trabalhos no clube.

Além de Daniel, o Remo também anunciou a contratação do auxiliar técnico Eudes Pedro, que já teve passagem pelo Leão Azul como treinador em 2019.

O novo técnico azulino faz parte da nova geração de treinadores brasileiros, assim como Rodrigo Santana. Daniel Paulista é ex-jogador e tem passagens por times como Corinthians e Sport. À frente do Leão Azul, o novo comandante terá a missão de reestruturar a equipe para a disputa da Série B do Brasileirão, que começa em abril.

Como treinador, Paulista comandou clubes como Sport-PE, Confiança-SE, onde conquistou o acesso à Série B, CRB-AL, tendo conquistado o Campeonato Alagoano, Guarani-SP e Boa Esporte-MG.

Na última sexta-feira (14), após a confirmação da demissão de Rodrigo Santana e o anúncio de Daniel Paulista para o cargo, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, falou sobre a confiança no trabalho do novo treinador para dar sequência à temporada.

"[O Daniel], acima de tudo, é um profundo conhecedor da Série B. Já fez bons trabalhos em alguns clubes, principalmente no Nordeste e no Sudeste, então tem um currículo bom, visão muito boa e conhecimento. O Eudes já conhece o clube e ajudará nessa chegada do Daniel a ter informações a respeito do cotidiano do clube", disse o presidente azulino em pronunciamento.

Além da Série B, Paulista também terá pela frente a fase final do Campeonato Paraense. A disputa está paralisada por conta de um processo no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) sobre a inscrição irregular de jogadores. No entanto, o Remo está garantido nas quartas de final e ainda terá compromissos na competição.