Novo atacante do Paysandu, Dalberto é regularizado e pode estrear contra o Figueirense na Curuzu

Vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu terá pela frente o Figueirense-SC, na próxima segunda-feira (25), às 18h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada. O técnico do Papão, Marcio Fernandes já poderá contar com o atacante Dalberto, recém-contratado pelo clube alviceleste. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e será uma das opções para a partida, que pode praticamente selar a vaga bicolor na próxima fase, em caso de triunfo.

Dalberto, de 27 anos, estava no CSA-AL, na disputa da Série B, porém não vinha jogando com frequência e por isso o clube alagoano decidiu emprestá-lo ao Paysandu. O jogador já trabalhou com o técnico Marcio Fernandes e afirmou que está apto para atuar contra o Figueirense-SC na Curuzu.

“É opção do treinador. Estou apto, no CSA o professor optou por não me utilizar e estou no Paysandu, onde o professor já trabalhou comigo, sabe das minhas qualidades e estou à disposição e se ele quiser me utilizar na segunda-feira. Estou com vontade, mas a palavra certa é ‘fome’, doido para entrar em campo, sei o calor da torcida na Curuzu, já joguei contra aqui e sei da atmosfera que fica e espero estrear com muita alegria”, disse, Dalberto.

Atacante “de beirada”, Dalberto passou por clubes tradicionais do futebol nacional, como América-RN, ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA, Juventude-RS, além de Chapecoense-SC, Sport-PE e Coritiba-PR. Pelo CSA, na atual temporada, Dalberto realizou 20 partidas e marcou três gols.